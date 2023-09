UE acordă 70.000 de euro pentru tinerii fermieri. Care sunt condițiile In octombrie, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) lanseaza intervenția DR-30 – sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, prin care cei eligibili vor obține granturi in valoare de cate 70.000 de euro. Luna viitoare incepe sesiunea AFIR pentru tinerii fermieri, anunța Ministerul Agriculturii, care a facut cateva precizari utile celor interesați sa primeasca fonduri in valoare de 70.000 de euro fiecare. „Tinerii fermieri care intenționeaza sa solicite sprijin financiar prin intermediul intervenției DR 30 și au depus deja cerere unica de plata la Agenția de Plați și Intervenție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

