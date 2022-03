Uniunea Europeana si Statele Unite au anuntat, vineri, ca au incheiat un acord cu privire la livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL), cu scopul de a reduce dependenta UE de gaze naturale rusesti, relateaza BBC News. Acest acord prevede ca Statele Unite sa livreze UE cel putin 15 miliarde de metri cubi suplimentari de GNL […] The post UE, acord cu SUA pentru livrarea de gaze naturale lichefiate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .