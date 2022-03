Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si Statele Unite au anuntat, vineri, ca au incheiat un acord cu privire la livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL), cu scopul de a reduce dependenta UE de gaze naturale rusesti, relateaza BBC News. Acest acord prevede ca Statele Unite sa livreze UE cel putin 15 miliarde de metri…

- Uniunea Europeana si Statele Unite au anunțat vineri ca au incheiat un acord major cu privire la livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL), in incercarea de a reduce dependenta Europei de energia ruseasca, informeaza BBC. Acordul, anunțat vineri in timpul unei vizite de trei zile a președintelui american…

- Acest acord prevede ca Statele Unite sa livreze UE cel putin 15 miliarde de metri cubi suplimentari de GNL pana la sfarsitul acestui an. UE a anuntat ca urmeaza sa-si reduca importul de gaze naturale rusesti, din cauza invaziei Ucrainei de catre Rusia – prin importuri si prin cresterea productiei de…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat ca cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeana va fi discutata in ”zilele urmatoare”. Charles Michel a anunțat pe Twitter ca Uniunea Europeana sprijina Ucraina in toate eforturile sale. ”UE reitereaza sprijinul ferm oferit Ucrainei…

- Zeci de diplomați din Uniunea Europeana, Statele Unite și Marea Britanie au ieșit, marți, din sala pentru a boicota un discurs al ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov. S-a intamplat la o conferința ONU pentru drepturile omului, relateaza Reuters, care citeaza un martor ocular. Dupa ce au ieșit…

- Statele Unite suspenda activitatea de la Ambasada SUA din Belarus si, de asemenea, permite personalului care nu lucreaza in situatii de urgenta si membrilor familiei lor sa paraseasca Ambasada SUA din Rusia, din cauza problemelor de siguranta si securitate rezultate in urma agresiunii Rusiei asupra…

- Opt avioane de lupta americane de noua generație, F-15, au aterizat, luni, in Polonia, țara care are granița cu Ucraina. Ministrul Apararii din Polonia, citat de Reuters, a declarat ca avioanele se alatura celorlalte sosite saptamana trecuta in baza militara de la Lask. Statele Unite au trimis suplimentar…