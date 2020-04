Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de finanțe din zona euro discuta marți masuri in valoare de peste 500 de miliarde de euro pentru combaterea caderii economice generata de pandemia de coronavirus, dar au admis ca vor avea nevoie de mai multe runde de discuții, anunța Reuters, potrivit Mediafax.Italia și Spania, cele…

- Secretar general adjunct al NATO spune intr-un interviu pentru Libertatea ca “traim un moment de test pentru Uniunea Europeana”, de la care țarile cele mai afectate așteapta rapid soluții. Toate deciziile trebuie sa fie ferme și coerente, nu doar pentru a face un zid impotriva acestei pandemii, ci și…

- Dupa anunțarea celei de a șaptea Ordonanțe Militare, Ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela a plecat in control in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat pentru verificarea, la fața locului, a modului in care sunt respectate noile masuri pe care abia le anunțase. Ministrul de Interne a constatat.…

- Lista țarilor considerate „zone roșii” a fost actualizata joi, anunța Institutul Național de Sanatate Publica (INPS). Aceasta conține 12 țari, fața de cinci cate erau pana acum. Noua lista va intra in vigoare vineri. Austria, Belgia, Elveția, Italia, Franța, Germania, Spania, Iran, Marea Britanie, Olanda,…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat joi, 2 aprilie, lista cu “zonele rosii”, pentru care este necesara carantina institutionalizata timp de 14 zile, numarul tarilor incluse ajungand la 12. Tarile considerate “zone rosii” din cauza cazurilor de coronavirus sunt Austria, Belgia,…

- Lista cu „zonele rosii”, pentru care este necesara carantina institutionalizata timp de 14 zile, a fost actualizata joi, numarul tarilor ajungand la 12. Potrivit INSP, tarile considerate „zone rosii” ca urmare a cazurilor de coronavirus sunt: Austria, Belgia, Elvetia, Italia, Franta, Germania, Spania,…

- Autoritatile din capitala Rusiei, Moscova, au amenintat duminica aceasta cu pana la cinci ani de inchisoare persoanele care nu se autoizoleaza la domiciliu pentru doua saptamani dupa ce au vizitat tari grav afectate de epidemia de coronavirus, informeaza Reuters. Autoritatile locale au…

- Un artist plastic nascut la Moscova si crescut in Bucuresti a cucerit lumea cu obiectele care ii ies din maini. Lucrarile Lenei Cerepennicova, de 57 de ani, se regasesc in colectii particulare, expozitii, resedinte private si sedii publice din: SUA, Germania, Australia, Romania, Olanda, Cehia, Marea…