Semnarea acordului dintre Comisia Europeana și Azerbaidjan are loc in contextul in care UE cauta furnizori alternativi ca parte a efortului de a-și reduce dependența de gazul rusesc, relateaza Reuters și AFP, citate de Hotnews.ro . „Astazi, cu acest nou memorandum de ințelegere, deschidem un nou capitol in cooperarea noastra energetica cu Azerbaidjan, un partener cheie in eforturile noastre de a ne indeparta de combustibilii fosili ruși”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a mers in Azerbaidjan pentru semnarea acordului. The EU is turning to more reliable energy…