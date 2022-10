Stiri pe aceeasi tema

- Depozitele de gaze ale Uniunii Europene au depasit un nivel mediu de inmagazinare de 90%, peste cel de 80% stabilit de blocul comunitar drept obiectiv pentru a garanta un volum sigur in toamna si iarna, in contextul nesigurantei legate de livrarile din Rusia, relateaza agentia EFE.

- Depozitele de gaze ale Uniunii Europene au depasit un nivel mediu de inmagazinare de 90%, peste cel de 80% stabilit de blocul comunitar drept obiectiv pentru a garanta un volum sigur in toamna si iarna, in contextul nesigurantei legate de livrarile din Rusia, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.…

- Depozitele de gaze din Romania „au atins pragul de umplere de 80%” Foto: Arhiva. Depozitele de gaze din România au atins pragul minim de umplere de 80% stabilit la nivel european în cadrul pregatirilor pentru sezonul rece. Potrivit Transgaz, stocarea gazelor va continua pâna…

- Calculele Comisiei Europene arata ca UE a umplut pana acum depozitele de gaze in proporție de peste 80%, dar blocul comunitar va avea nevoie de un grad de umplere de cel puțin 40% la inceputul primaverii pentru a face fața sezonului de iarna din 2023-2024, relateaza agenția EFE, citata de Agerpres .…

- ”In momentul de fata, continuam sa inmagazinam gaze in depozitele proprii si am reusit sa atingem un procent de 70%, ceea ce este foarte incurajator pentru realizarea obiectivului, astfel incat sa ne asiguram ca avem cantitatile de gaz pentru iarna 2022-2023”, a spus premierul. El a mai afirmat ca ”este…

- Uniunea Europeana are in fața o situație fara precedent in care sunt puse in balanța masuri urgente de reducere a consumului de energie electrica și consecințele dure provocate de acestea.Previziunile economiștilor din ultimii ani nu au reușit sa anticipeze creșterea actuala a prețurilor la…

- Rusia poate continua tranzitul feroviar de marfuri supuse sanctiunilor europene catre exclava sa Kaliningrad pe teritoriul Uniunii Europene, insa marfurile ce servesc unui scop militar vor fi interzise, a anuntat astazi Comisia Europeana, intr-un comunicat, informeaza dpa.

- Premierul Nicolae Ciuca, a transmis marți, 12 iulie, ca nu vor fi probleme cu stocurile de gaze și ca va fi acoperit necesarul energetic pentru iarna. „Depozitele de gaz metan ale tarii sunt 47% pline”, a scris șeful Guvernului pe Facebook, precizand ca țara noastra a depașit deja ținta fixata de Comisia…