- ”Astazi, 18 februarie, UE introduce o actiune impotriva Chinei in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru restrictionarea accesului intreprinderilor din UE la o instanta straina in scopul de a-si proteja si utiliza brevetele. Intreprinderile din UE care detin drepturi in domeniul tehnologiilor-cheie…

- Uniunea Europeana a introdus vineri o actiune impotriva Chinei in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru restrictionarea accesului intreprinderilor din UE la o instanta straina in scopul de a-si proteja si utiliza brevetele, a anuntat Comisia Europeana intr-un comunicat de presa.

- Uniunea Europeana trebuie sa dea dovada de fermitate pentru a apara Lituania impotriva presiunilor economice ale Chinei, a afirmat duminica ministrul francez pentru comert exterior, Franck Riester, citat de AFP și preluat de agerpres. "Ceea ce face China cu Lituania este in mod clar o coercitie.…

- Uniunea Europeana a cerut Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC)o mediere in relatia cu China, care este acuzata de Bruxelles de politici comerciale discriminatorii fata de Lituania, a trnasmis, luni seara, serviciul de presa al OMC. Notificarea aferenta a fost distribuita de UE pe 31 ianuarie printre…

- Uniunea Europeana a introdus joi, in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), o cauza impotriva Republicii Populare Chineze pentru practicile comerciale discriminatorii adoptate fata de Lituania, care afecteaza si alte exporturi de pe piata unica a UE, se arata intr-un comunicat publicat…

- Presedintele chinez Xi Jinping a avertizat luni ca o confruntare globala între marile puteri ar putea avea „consecinte catastrofale”, într-un discurs sustinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elvetia, potrivit AFP și NDTV, citate de Agerpres. Forumul…

- Reprezentantul comercial al SUA, Katherine Tai, si-a exprimat vineri sprijinul pentru Lituania si Uniunea Europeana in fata „coercitiei economice” din partea Chinei. Lituania se afla sub presiunile Chinei dupa ce a sustinut autonomia Taiwanului si a permis insulei sa deschida o ambasada la Vilnius.

- Sefa Biroului pentru Politici Comerciale al SUA (USTR), Katherine Tai, a exprimat vineri sprijinul puternic al SUA pentru Lituania si Uniunea Europeana in fata "constrangerilor economice" din partea Chinei, in cadrul unei convorbiri telefonice cu vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Valdis…