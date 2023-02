Uniunea Europeana trebuie sa consolideze controalele in ceea ce priveste vizele si securitatea frontierelor pentru a-i impiedica pe spionii rusi sa intre in spatiul Schengen, a declarat vineri, la Atena, in cadrul unei conferinte privind controlul frontierelor, comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

