- Iranul va depasi problemele create de noile sanctiuni americane, a declarat marti presedintele Hassan Rouhani, in cursul unei sedinte a parlamentului de la Teheran, angajandu-se ca guvernul sau va invinge orice 'complot al Statelor Unite ale Americii impotriva Republicii Islamice', transmite Reuters. …

- Statele Unite condamna sanctiunile impuse de catre autoritatile de la Ankara, mai exact dublarea taxelor vamale la automobile, alcool si tutun, mentionand ca acestea reprezinta „un pas in directia gresita”, au anuntat reprezentantii Casei Albe, relateaza Reuters.

- Peter Altmaier, ministrul german al Economiei, a criticat duminica sanctiunile impuse de presedintele american Donald Trump, spunand ca aceste masuri distrug locuri de munca si impiedica evolutia economica, iar Uniunea Europeana nu va fi intimidata de asemenea presiuni, relateaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat vineri cu Consiliul rus de Securitate despre sanctiunile impuse de Statele Unite si posibile masuri de retorsiune impotriva acestora, a declarat purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dimitri Peskov, relateaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni sanctiunile impuse unor importuri de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) a procedat la fel din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press.

- Șefii țarilor UE la summitul de la Bruxelles au decis sa prelungeasca sancțiunile impotriva Rusiei pentru inca șase luni, informeaza Reuters citand o sursa diplomatica. „A fost o discuție foarte scurta despre Rusia, Ucraina și Acordurile de la Minsk, care au dus la o decizie politica de a prelungi sancțiunile…

- Liderii statelor membre UE vor extinde, saptamana viitoare, sanctiunile impuse Rusiei in urma interventiei in Ucraina, acestea urmand sa ramana in vigoare pana la sfarsitul lunii ianuarie, au anuntat mai multi diplomati si oficiali, informeaza site-ul agentiei Reuters,

