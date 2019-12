UE a prelungit sanctiunile economice impuse Rusiei Liderii Uniunii Europene au prelungit, joi, cu sase luni sanctiunile economice impuse Rusiei in 2014, dupa anexarea Crimeii, a anuntat presedintia Consiliului European.



Aceasta decizie, luata in cadrul unui summit european la Bruxelles, survine la cateva zile dupa summit-ul in format Normandia (Ucraina, Rusia, Franta, Germania) de la Paris menit sa puna capat conflictului din estul Ucrainei si care nu a inregistrat rezultate majore, relateaza AFP.



O noua intalnire in acelasi format Normandia a fost convocata peste patru luni. Sanctiunile economice vizeaza de cinci ani sectorul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

