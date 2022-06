Uniunea Europeana a elaborat un plan de inlocuire a gazului din Rusia pentru a scapa de dependența energetica, a declarat comisarul european pentru piața interna Thierry Breton, conform postului germn de radio Deutsche Welle (DW). Conform comisarului, in prezent UE importa din Rusia 155 de miliarde de metri cubi pe an. Ca parte a noii strategii, țarile uniunii intenționeaza sa primeasca 50 de miliarde de metri cubi prin importul de gaze naturale lichefiate din Statele Unite sau Qatar, 10 miliarde de metri cubi prin conductele existente, iar 25 de miliarde de metri cubi va fi obținuți, in compensare,…