UE a mobilizat peste 1,2 miliarde de euro pentru a sprijini Republica Moldova Uniunea Europeana a mobilizat, din octombrie 2021 și pana in prezent, peste 1,2 miliarde de euro pentru a sprijini autoritațile și cetațenii din Republica Moldova sa treaca peste criza energetica și provocarile economice și de securitate cu care se confrunta. Cifrele au fost prezentate astazi de europarlamentarul Siegfried Mureșan, transmite MOLDPRES. CITESTE SI De ce este bun frigul pentru buzunarul tau: efect dupa valul de aer rece din Europa 00:41 1392 Salariul minim in Europa: De la 2.508 euro in Luxemburg la 399 euro in Bulgaria / Romania mai pierde un loc in clasament 01:40 7513 Scandal… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI De ce este bun frigul pentru buzunarul tau: efect dupa valul de aer rece din Europa 00:41 1392minim in Europa: De la 2.508 euro inla 399 euro inmai pierde un loc in clasament 01:40 7513

Stiri pe aceeasi tema

- Romania are al doilea cel mai mic salariu minim din Uniunea Europeana, dupa Bulgaria, dar rata medie anuala de creștere intre iulie 2013 și iulie 2023 a fost cea mai mare: +12,9 %, arata cele mai recente date publicate de Eurostat, biroul statistic al UE, potrivit Economedia.In iulie 2023, salariile…

- Cel mai mic procent de oameni care lucreaza la un computer in tarile Uniunii Europene se afla in Romania, Bulgaria și Grecia, arata datele publicate de Agentia Europeana de Statistica Eurostat, citata de agenția Rador. Mai exact, in 2022, ponderea angajatilor cu varste cuprinse intre 15 și 74 de ani…

- Siegfried Mureșan: Republica Moldova se afla pe drumul spre Uniunea Europeana„Republica Moldova se afla pe drumul spre Uniunea Europeana”, susține europarlamentarul Siegfried Mureșan. CITESTE SI Romania și Bulgaria vor intra in Schengen in doua etape - in octombrie și ianuarie (surse bulgare)…

- ”Uniunea Europeana a deblocat 2,4 miliarde de euro din Fondul pentru Modernizare, pentru a finanta 31 de proiecte din sapte tari membre, inclusiv Romania. Sunt finantate investitii suplimentare in Romania (1,1 miliarde de euro), Cehia (un miliard de euro), Bulgaria (197 de milioane de euro), Polonia…

- Embargoul care vizeaza importurile de cerealele din Ucraina va fi prelungit pana la data de 15 septembrie, a anunțat, luni, ministrul Agriculturii din Polonia, care a primit un draft de reglementare de la Comisia Europeana. Uniunea Europeana a impus pe 2 mai restrictii pana pe 5 iunie pentru importurile…

- Oameni de afaceri din 15 state, care reprezinta diferite sectoare ale economiei, participa astazi la Chișinau la un Forum internațional economico-investițional. Printre țarile reprezentate la Forum se numara Republica Moldova, Italia, Romania, Ucraina, Georgia, Azerbaidjan, Bulgaria, Ungaria, Austria,…

- Volodimir Zelenski i-a facut mai multe reproșuri legate de exportul cerealelor din Ucraina sefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care se afla marti, 9 mai - de Ziua Europei, in vizita la Kiev.Zelenski a criticat puternic restricțiile la importul de cereale in UE impuse de Bruxelles dupa plangerile…

- MEP Siegfried Muresan in EP demands Olaf Scholz to more actively support Romania's Schengen accession.Liberal MEP Siegfried Muresan on Tuesday demanded German Chancellor Olaf Scholz, during the debate in the European Parliament plenary he attended, to more actively support the accession of Romania…