Uniunea Europeana a lansat marti procedura de evaluare a pregatirii Macedoniei si Albaniei pentru inceperea, in iunie 2019, a negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, relateaza Reuters.



In luna iunie, statele membre ale blocului comunitar au decis sa amane cu cel putin un an o decizie privind inceperea negocierilor de aderare cu Macedonia si Albania, dupa ce Franta si Olanda au cerut reforme mai solide si mai eficiente pentru combaterea criminalitatii organizate si a coruptiei.



Comisarul european pentru politica de vecinatate si negocieri pentru extindere, Johannes…