Stiri pe aceeasi tema

- Deputații din Parlamentul European au adoptat joi o rezoluție in favoarea viitoarei aderari a Republicii Moldova la Uniunea Europeana și au cerut ca negocierile de aderare cu Chișinaul sa inceapa inainte de sfarșitul anului. Rezoluția in favoarea integrarii europene a Republicii Moldova a fost susținuta…

- Comisia UE va publica in noiembrie un raport de progres privind modul in care cele doua țari indeplinesc condițiile, iar statele membre trebuie sa decida, luna urmatoare, in unanimitate, daca vor aproba inceperea negocierilor, scrie portalul de știri europene Euractiv. Liderii UE ar trebui sa dea unda…

- Astazi, Parlamentul European, impreuna cu Comisia Europeana și Consiliul Uniunii Europene vor dezbate ultimele evoluții din Republica Moldova, iar joi eurodeputații vor vota o rezoluție care va face bilanțul parcursului țarii noastre catre Uniunea Europeana. Decizia este un pas important in procesul…

- Astazi, SNTGN TRANSGAZ SA, prin subsidiara sa din Republica Moldova, Vestmoldtransgaz SRL, compania care opereaza, exploateaza și dispecerizeaza gazoductul Ungheni-Chișinau și care este certificata pe modelul separarii proprietații (OU), a semnat Contract

- Exista premise ca pana la sfarșitul acestui an Republica Moldova sa inceapa negocierile de aderare cu Uniunea Europeana. O spune politicianul din Romania, Dan Barna, vicepreședinte al Uniunii Salvați Romania (USR). Potrivit politicianului, procesul eurointegrarii Republicii Moldova a fost puternic accelerat…

- In timpul intalnirii de la Galati, participantii si-au exprimat aprecierea pentru sprijinul continuu si asistenta acordate de Romania si Republica Moldova tarii vecine Ucraina, in contextul invaziei pe scara larga a Rusiei si al atacurilor continue cu rachete si drone, inclusiv asupra porturilor si…

- Inalti reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene, Republicii Moldova si Romaniei discuta, vineri, la Galati, despre rutele alternative pentru transportul cerealelor din Ucraina, potrivit Ambasadei SUA la Bucuresti, care transmite sustinerea pentru "asigurarea continuitatii neintrerupte…

- Inalti reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene, Republicii Moldova si Romaniei discuta, vineri, la Galati, despre rutele alternative pentru transportul cerealelor din Ucraina, anunta ambasada SUA la Bucuresti transmitand sustinerea pentru ‘asigurarea continuitatii neintrerupte…