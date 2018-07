Stiri pe aceeasi tema

- Maine cerul va fi variabil, vor cadea ploi de scurta durata cu descarcari electrice. Vantul va sufla din est, slab la moderat. La Briceni și Soroca vor fi 27 de grade Celsius, iar la Balți si Orhei cu un grad mai mult.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut usor joi, de la 2,93% pana la 2,95%, dar indicii la 6, 9 si 12 luni nu au inregistrat schimbari, arata datele BNR. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care…

- Meteorologii anunta un inceput de saptamana instabil, in care vor fi ploi de scurta durata, cu descarcari electrice si intensificari ale vantului. Vremea se va mentine insa calda, cu temperaturi de pana la 34 de grade Celsius, in special in Capitala. “Luni (n.n. – astazi), vremea va fi instabila pe…

- Cum va fi vremea pe 5 iunie 2018. Vremea va fi in continuare instabila, mai ales in nord-vest și la munte. In Capitala, ne putem aștepta la ploi de scurta durata, dupa-amiaza. Prognoza meteo pentru perioada 4-17 iunie. Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani Cum va fi vremea pe 5 iunie 2018…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,85%, de la 2,83% cat inregistra vineri, valoare care nu a mai fost atinsa din anul 2014, informeaza BNR. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la…

- Astazi pe alocuri sunt posibile ploi de scurta durata, iar vantul va sufla slab. La Briceni si Soroca se vor inregistra 20 de grade Celsius, iar la Balti si Orhei va fi cu un grad mai mult. La Tiraspol sunt prognozate 25 de grade, iar la Leova se vor inregistra 23 de grade Celsius.

- Maine in mai multe raioane ale tari vor cadea ploi de scurta durata cu descarcari electrice. Vantul va sufla slab din Nord - Este. La Briceni se vor inregistra 23 de grade, iar la Soroca va fi cu un grad mai putin. La Balți vor fi 24 , iar la Orhei se asteapta 25 de grade.