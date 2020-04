UE a inregistrat un excedent al balantei comerciale de 22,4 miliarde de euro, in februarie

Uniunea Europeana a inregistrat in februarie un excedent al balantei comerciale de 22,4 miliarde de euro, fata de un plus de 16,4 miliarde de euro in perioada similara din 2019, potrivit unei estimari preliminare publicate luni de Oficiul European de Statistica Eurostat.



In februarie, exporturile celor 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au situat la 170,7 miliarde de euro, in crestere cu 1% fata de 169 miliarde de euro in perioada similara din 2019, in timp ce importurile UE au scazut cu 2,8%, pana la 148,3 miliarde de euro. Zona euro a inregistrat in februarie un excedent al…