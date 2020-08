Uniunea Europeana a inregistrat un excedent al balantei comerciale de 20,7 miliarde de euro in luna iunie, cind masurile de izolare din majoritatea statelor membre UE pentru a stopa raspindirea pandemiei coronavirus (COVID-19) au continuat sa aiba un impact semnificativ asupra comertului international cu marfuri, fata de un plus de 17,5 miliarde de euro in perioada similara din 2019, potrivit unei