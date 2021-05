Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat sambata ca Uniunea Europeana a incheiat un nou contract pentru achiziția a 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-COVID de la BioNTech-Pfizer, informeaza AFP si dpa, citate de Agerpres . Contractul include o comanda de 900 de milioane de doze…

- Comisia Europeana va incheia, in zilele urmatoare, un nou contract cu asocierea Pfizer-BioNTech pentru achizitionarea a 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-COVID-19, livrabile incepand de anul acesta si pana in anul 2023, a declarat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit…

- Președintele Comisiei Europene a scris intr-un mesaj postat pe Twitter ca se bucura sa primeasca prima doza a vaccinului anti-Covid. Postarea este insoțita și de fotografii care surpind momentul in care oficialul european este vaccinat. Ursula von der Leyen a mai transmis ca vaccinarea in ritm alert…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca pana acum la nivelul Uniunii Europene au fost administrate 100 de milioane de doze de vaccin anti-Covid-19. Uniunea Europeana va achiziționa inca 50 de milioane de doze de vaccin anti-coronavirus de la Pfizer/BioNTech pana la sfarșitul lunii…

- 10 milioane de doze suplimentare de vaccin Pfizer vor fi livrate in avans in Uniunea Europeana. Comisia Europeana si BioNTech-Pfizer au ajuns la un acord pentru livrarea in avans a 10 milioane de doze de vaccin in trimestrul al doilea al acestui an. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a anuntat luni ca se asteapta ca ”100 de milioane de doze pe luna” de vaccin impotriva covid-19 sa fie livrate in al doilea trimestru Uniunii Europene (UE), in care vaccinarea se desfasoara cu incetinitorul, relateaza AFP, anunța news.ro.…

- Comisia Europeana a aprobat, miercuri, un nou contract cu grupul farmaceutic Moderna, privind 300 de milioane de doze suplimentare de vaccin anticoronavirus pentru statele Uniunii Europene. „Contractul prevede cumpararea a 300 de milioane de doze suplimentare de vaccin (150 de milioane in 2021 si optiunea…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri incheierea un acord cu compania farmaceutica Moderna pentru achizitia a 150 de milioane de doze suplimentare de vaccin anti-Covid-19, care vor fi livrate anul acesta, si a confirmat un acord anuntat anterior privind achizitia a inca 200 de milioane de doze de vaccin…