- Comisia Europeana a acordat vineri o autorizație de introducere pe piața condiționata pentru medicamentul Remdesivir, care devine astfel primul medicament autorizat la nivelul UE pentru tratamentul impotriva COVID-19. Autorizarea, in cadrul unei proceduri accelerate, survine in urma unei recomandari…

- Comisia Europeana este in discutii avansate cu grupul farmaceutic Johnson & Johnson (J&J) pentru rezervarea si achizitia in avans a unui vaccin destinat Covid-19, aflat in dezvoltare, au declarat doi oficiali apropiati discutiilor, transmite Reuters, conform news.ro.Aceste achizitii…

- Administratia Americana pentru Produse Alimentare si Medicamente (FDA) a revocat luni autorizatia de folosire emisa pentru hidroxiclorochina, medicamentul utilizat impotriva malariei, si promovat de Donald Trump ca un tratament pentru Covid-19. Presedintele american a reactionat imediat si a criticat…

- Cursa contracronometru a expertilor din lumea intreaga pentru gasirea unui tratament eficient pentru noul coronavirus este departe de un rezultat concret. Potrivit unui amplu studiu s-a constatat ca hidroxiclorochina si clorochina „nu aduc beneficii pacientilor cu COVID-19“. De asemenea, nici antiviralul…

- Guvernul Statelor Unite a incheiat luni un contract in valoare de 628 de milioane de dolari cu compania farmaceutica Emergent BioSolutions, pentru cresterea capacitatii de productie a unui posibil vaccin destinat COVID-19, transmite Reuters.

- Comisia Europeana a anuntat joi ca intentioneaza sa puna la punct o rezerva permanenta de medicamente esentiale si echipamente medicale, pentru a raspunde la crizele de aprovizionare care au afectat UE timp de mai multi ani si care s-au inrautatit in perioada pandemiei de COVID-19, transmite Reuters.Rezerva…

- Comisia Europeana ar putea lua masuri impotriva Germaniei in urma deciziei Curtii Constitutionale a tarii, care a cerut BCE sa justifice, in decurs de trei luni, daca achizitiile sale de obligatiuni sunt in conformitate cu mandatul, a anuntat duminica Executivul comunitar, transmite Reuters potrivit…

- Grupul farmaceutic elvetian Roche a obtinut aprobarea in regim de urgenta din partea Administratiei pentru Alimente si Medicamente din Statele Unite (FDA) a unui test de anticorpi pentru COVID-19, care arata daca o persoana a fost infectata vreodata cu noul coronavirus, transmite Reuters preluat…