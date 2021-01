Ministrii din cele 27 de state membre au avut o videoconferinta pentru a discuta despre o coordonare mai buna pentru distribuirea vaccinurilor, un subiect care va fi abordat de liderii UE, in timpul unei intilniri online de joi. Ministrul elen de Externe, Kyriakos Mitsotakis, a propus, saptamana trecuta, crearea unui certificat de vaccinare, pentru a contribui la reluarea calatoriilor transfrontaliere care au fost afectate grav de pandemie. Duminica, ministrul german de Externe, Heiko Maas, a declarat ca persoanele vaccinare ar trebui sa poata reveni in curand in restaurante si cinematografe,…