Lista publicata joi cuprinde 151 de proiecte si include atat proiecte in domeniul petrolului si gazelor naturale cat si proiecte care au legatura cu electricitate si retelele inteligente care vor imbunatati aprovizionarea cu electricitate si vor integra surse de energie regenerabila. Executivul comunitar a precizat ca pe cea de a 4-a lista se regasesc 32 de proiecte in domeniul gazelor naturale, in scadere fata de 54 de proiecte in urma cu doi ani.

Printre acestea se regasesc proiecte de gazoducte si proiecte de terminale de gaze naturale lichefiate, care ar urma sa faca blocul comunitar…