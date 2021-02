Comisia Europeana a trimis joi Romaniei o scrisoare de punere in intarziere prin care ii cere sa isi aduca legislatia nationala in linie cu Directiva UE privind emisiile industriale, informeaza un comunicat al Executivului comunitar.



Aceasta scrisoare de punere in intarziere reprezinta, de fapt, deschiderea formala a procedurii de infringement.



Activitatile industriale au un impact semnificativ asupra mediului. Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale are drept obiectiv prevenirea si reducerea emisiilor industriale daunatoare in UE, promovand in acelasi timp utilizarea…