UE a convenit un armistiţiu parţial cu SUA în disputa privind tarifele aplicate metalelor de către fostul preşedinte american Donald Trump Comisia Europeana, care supravegheaza politica comerciala a UE, a anuntat luni ca va suspenda timp de pana la sase luni o crestere planificata a tarifelor de retorsiune. Masurile ar fi adaugat produse americane de la ruj la pantofi sport si ar fi dublat la 50% taxele pe bourbonul american, motociclete si barci cu motor, de la 1 iunie. Intr-o declaratie comuna, Bruxelles-ul si Washingtonul au afirmat ca, in calitate de aliati, pot promova standarde ridicate, sa raspunda preocuparilor comune si ”sa traga la raspundere tari precum China, care sustin politicile care denatureaza comertul”. Discutiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

