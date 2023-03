UE a convenit joi să accelereze procesul de renunţare la carburanţii fosili Negociatorii Consiliului European si ai Parlamentului au ajuns joi la un acord provizoriu pentru a furniza 42,5% din energia blocului celor 27 de natiuni din tehnologii regenerabile, cum ar fi energia eoliana si solara, pana la sfarsitul deceniului, a declarat parlamentarul UE Markus Pieper, pe Twitter. Pieper a descris acordul drept ”o zi buna pentru tranzitia energetica a Europei”. Acordul va include o incarcare indicativa” suplimentara de 2,5 de puncte procentuale, pentru a permite blocului sa ajunga la o cota de 45%. Acesta urmeaza sa inlocuiasca obiectivul actual al directivei UE privind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

