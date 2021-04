UE a cerut Indiei să îi permită achiziţia a 10 milioane de doze din vaccinul pentru Covid-19 al AstraZeneca, produse de Serum Institute UE doreste ca dozele de vaccin de la Serum, cel mai mare producator de vaccinuri din lume, sa compenseze deficientele de aprovizionare de la fabricile europene ale AstraZeneca si sa accelereze campania de vaccinare. Este improbabila insa o aprobare rapida a cererii UE avand in vedere ca India face si ea eforturi sa isi intensifice vaccinarile, a declarat oficialul guvernului indian. Marea Britanie preseaza, de asemenea, India sa exporte a doua jumatate a celor 10 milioane de doze pe care le-a comandat la Serum, a spus sursa. Serum trebuia initial sa produca vaccinul AstraZeneca numai pentru tarile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

