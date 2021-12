Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul European a decis sa acorde fortelor armate ucrainene un ajutor de securitate in valoare de 31 de milioane de euro, a anuntat joi ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, transmite Reuters. Banii vor fi cheltuiti pe medicamente, tehnologie, deminare, logistica si securitate informatica,…

- Departamentul de Stat american a anunțat ca șeful diplomatiei SUA, Antony Blinken, se va intalni joi, la Stockholm, cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, pentru a discuta despre tensiunile militare in creștere, de la granita dintre Rusia si Ucraina, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Antony…

- Rusia nu are de gând sa invadeze Ucraina, iar sugestiile contrare sunt propaganda rau intentionata a Statelor Unite, a declarat sâmbata seful serviciilor de informatii externe al Moscovei, Serghei Nariskin, transmit Reuters și news.ro. Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un…

- Joi, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca Rusia, desfașoara forțe în jurul frontierelor Ucrainei, și ar trebui sa înțeleaga ca un nou atac asupra acestei țari ar fi prea costisitor. "Principalul obiectiv e sa împiedicam noi actiuni agresive…

- Uniunea Europeana trebuie sa explice Rusiei ca va plati un pret mare daca va actiona impotriva Ucrainei, a declarat miercuri premierul eston Kaja Kallas pentru Reuters, indemnand blocul sa convina rapid asupra modatitatii de descurajare a Moscovei. Cresterea activitatii militare de ambele…

- Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a acuzat luni Rusia de raspandirea unor informatii false, inclusiv ca guvernul de la Kiev ar planui o ofensiva militara in Donbas, regiune din estul Ucrainei, unde importante zone sunt controlate de catre separatisti sustinuti de Moscova, relateaza Reuters…

- Statele Unite ii atentioneaza pe aliatii din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea lua in calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova si blocul comunitar pe tema migrantilor si a stocurilor de energie, a informat Bloomberg, potrivit news.ro . Rusia a negat orice intentii…

- Kievul a denuntat joi desfasurarea alegerilor legislative ruse in Crimeea anexata (in 2014) de Moscova, precum si participarea locuitorilor din Donbas la scrutinul pentru Duma de Stat rusa (camera inferioara), in timp ce Kremlinul mizeaza puternic pe votul locuitorilor din estul Ucrainei controlat…