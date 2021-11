Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a aprobat joi administrarea vaccinului anti-Covid dezvoltat de Pfizer/BioNTech pentru copiii cu varsta intre 5 și 11 ani, deschizand calea inocularii acestora impotriva coronavirusului in contextul in care continentul se lupta cu un nou val pandemic, anunța Reuters. EMA recomanda ca vaccinul numit Comirnaty sa fie administrat in doua doze de 10 migrograme la distanța de 3 saptamani printr-o injecție in partea superioara a brațului.