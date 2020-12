Stiri pe aceeasi tema

- Gigantii din domeniul tehnologiei, care controleaza accesul si datele la propriile platforme, ar putea fi amendati cu pana la 10% din cifra lor anuala de afaceri, pentru incalcarea reglementarilor menite sa le reduca din putere, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Reglementarile propuse, care ar urma sa fie anuntate marti de comisarul responsabil cu o Europa pregatita pentru era digitala, Margrethe Vestager, si de comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, vor afecta probabil Amazon.com, Apple, Facebook si Google, subsidiara Alphabet. Reglementarile,…

- Uniunea Europeana ar putea interzice serviciile companiilor de tehnologie care nu respecta reglementarile UE, a declarat comisarul pentru piata interna Thierry Breton publicatiei germane Welt am Sonntag, in conditiile in care Comisia Europeana finalizeaza regulile pentru companiile din sectorul internetului,…

- Breton va anunta pe 2 decembrie noile proiecte de reglementari, cunoscute sub numele de Legea pentru Servicii Digitale si Legea pentru Pietele Digitale, impreuna cu comisarul pentru Concurenta Margrethe Vestager. Regulile vor stabili o lista cu ceea pot sau nu pot face companiile online cu putere pe…

- Compania Huawei a trimis catre vicepreședintele Comisiei Europene, Margrethe Vestager, o scrisoare in care reclama masurile prevazute de Romania și Polonia in proiectul de lege 5G. Scrisoarea a fost trimisa pe 11 septembrie și atrage aenția asupra prevederilor ce ar putea duce la excluderea Huawei de…

- Proiect: UE ar putea interzice Google, Facebook, Amazon si Apple sa isi favorizeze serviciile proprii Uniunea Europeana ar putea interzice Google, Facebook, Amazon, Apple si altor companii mari de tehnologie sa isi favorizeze serviciile proprii sau sa oblige utilizatorii sa accepte servicii la pachet,…

- Proiectul, cunoscut sub numele de Digital Services Act (Legea privind Serviciile Digitale), are rolul sa stabileasca regulile de baza pentru schimbul de date si modul in care functioneaza pietele digitale. Proiectul este asteptat sa intre in vigoare pana la sfarsitul acestui an. Comisia Europeana adopta…

