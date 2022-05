UE a anulat taxele pentru toate exporturile ucrainene timp de un an

Stiri pe aceeasi tema

- O reclama pe site-ul Kommersant, ziar de business și politica de la Moscova, ii indeamna pe cei care acceseaza portalul respectiv sa-și obțina cetațenia in Uniunea Europeana, promovarea fiind facuta cu documente din Romania. Nu trebuie sa știe limba, nici sa fi locuit aici, relateaza Libertatea.ro…

- Bulgaria va repara echipamente militare ucrainene, a decis Adunarea Nationala de la Sofia. Parlamentul da mandat guvernului sa ia masuri pentru a oferi asistenta Ucrainei – umanitara, financiara si tehnico-militara, a anuntat presedintele Adunarii Nationale, Nikola Minchev, enumerand tipurile de sprijin…

- Comisia Europeana a propus miercuri suspendarea, pentru o perioada de un an, a taxelor la import pentru toate exporturile din Ucraina catre Uniunea Europeana, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Propunerea, care trebuie sa fie analizata si aprobata de Parlamentul European si…

- Uniunea Europeana risca sa se confrunte cu o criza alimentara, in conditiile in care Ucraina nu-si poate folosi porturile de la Marea Neagra, blocate din cauza invaziei ruse, pentru a-si vinde cerealele. In acest context, Romania va ajuta statul vecin, punandu-i la dispozitie infrastructura portului…

- Rusia va renunta la obiectivul sau de "denazificare a Ucrainei si este dispusa sa permita acestei tari sa adere la Uniunea Europeana daca Kievul nu se aliniaza militar.Patru persoane la curent cu negocierile dintre Kiev si Moscova analizeaza un acord de pace care prevede ca Ucraina sa nu intre in NATO,…

- Pilotul de Formula 1 Nikita Mazepin si tatal sau Dmitri se afla pe lista anuntata miercuri de Uniunea Europeana, cu rusii sanctionati de Consiliul UE ca urmare a invadarii Ucrainei de catre Rusia, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana chiar in timpul negocierilor ruso-ucrainene din Belarus. Zelenski a declarat luni ca țara ar trebui sa fie primita in Uniunea Europeana in procedura de urgența. „Soldații noștri nu lupta doar pentru…

- Avand in vedere situația actuala, FinComBank isi exprima solidaritatea si sprijinul fața de cetațenii Ucrainei care se afla pe teritoriul Republicii Moldova și a implementat o serie de masuri, care sunt menite sa ofere ajutor vecinilor noștri ce traverseaza frontiera.