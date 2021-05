Stiri pe aceeasi tema

- EU antitrust regulators on Thursday fined Nomura, UBS and UniCredit a total of E371 million for taking part in a European governments bonds trading cartel. The European Commission said Bank of America, RBS (now known as NatWest), Natixis and WestLB (now known as Portigon) also took part in the cartel…

- Locuitorii orasului Tulcea s-ar putea pensiona mai devreme cu doi ani Foto: Agerpres. Locuitorii orașului Tulcea ar putea fi incluși în rândul persoanelor care beneficiaza de reducerea cu doi ani a vârstei de pensionare. Un proiect legislativ avizat favorabil de deputații…

- Comisia de ancheta in cazul Foișor, solicitata de Alianța pentru Unirea Romanilor, va beneficia de sprijinul social – democraților, a anunțat joi senatorul PSD, Gabriela Firea. „Grupul de senatori social democrați va vota marți PENTRU constituirea Comisie de ancheta in cazul Foișor, chiar daca este…

- Grupul de lucru din Ministerul Sanatații insarcinat cu verificarea raportarii deceselor COVID a fost inființat luni, 19 aprilie, prin ordinul primului ministru.„Premierul Florin Vasile Cițu, ministru interimar al Sanatații, a semnat astazi, 19 aprilie 2021, Ordinul ministrului sanatații nr. 526/19.04.2021…

- Comisia juridica a Senatului a constatat abateri de la deontologia parlamentara in cazul senatoarei Diana Șoșoaca, a afirmat, luni, președinta Comisiei, Iuliana Scantei. „Comisia juridica a constatat cu...

- „Pandemia COVID-19 a inrautațit situația victimelor traficului de persoane ca urmare a masurilor de carantinare, a restricțiilor de calatorie și a altor restricții. Mai mult, traficanții s-au adaptat rapid la situația creata de pandemie”, a remarcat deputatul USR-Plus Lorant Sas. Acesta a condus delegația…

- Clubul de fotbal Astra Giurgiu risca depunctarea si interzicerea dreptului de a transfera si legitima jucatori daca nu va achita in termen de cinci zile restantele salariale catre fostul antrenor Bogdan Andone si membrii staff-ului acestuia, secunzii Vasile Maftei si Octavian Chihaia, conform unei decizii…

- Comisia pentru situații excepționale a municipiului Balți a anulat decizia Comisiei pentru Situații Excepționale (CES) prin care se interzice plimbarile in parcuri, paduri și spațiile publice, potrivit actului publicat pe pagina oficiala de Facebook a primarului de Balți, Renato Usatii.