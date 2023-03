Uniunea Europeana a decis sa amane pentru o data care nu a fost stabilita votul asupra legii care oprește vanzarea mașinilor cu motor clasic. In octombrie anul trecut, țarile Uniunii au ajuns la un acord de principiu privind stoparea vazarilor mașinilor alimentate cu benzina sau motorina, din 2035. Intre timp, insa, Germania și-a retras susținerea fața de acest plan. Totusi, votul urma sa aiba loc in Parlamentul European pe 7 martie, dar s-a renunțat la acest punct al ordinii de zi. Suedia, țara care deține președinția rotativa a Uniunii Europene, a anunțat ca subiectul va fi repus in discuție…