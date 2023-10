Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a ajuns la un acord istoric cu privire la modul in care statele membre vor gestiona o crestere brusca a numarului de persoane care solicita azil in caz de razboi, dezastru natural sau urgenta climatica, relateaza The Guardian si Reuters.Noile norme vor permite statelor din prima…

- Consiliul Justiție -Afaceri Interne ce s-a desfașurat joi, 28 septembrie, cu participarea miniștrilor de interne din țarile membre ale UE s-a incheiat Reforma pachetului UE privind migratia si azilul, ceruta insistent și de Austria, care a refuzat aderarea Romaniei la Schengen, se lovește in continuare…

- Ministrul spaniol al Agriculturii, Luis Puchades, a declarat luni ca interzicerea unilaterala a importurilor de cereale ucrainene de catre orice stat membru UE pare ilegala, in timp ce Franta sustine ca miza este solidaritatea europeana, transmite Reuters. Vorbind inaintea planificatei intalniri a ministrilor…

- Polonia si Ungaria vor pune in aplicare propriile restrictii asupra importurilor de cereale ucrainene, au declarat vineri cele doua guverne, dupa ce Comisia Europeana a decis sa nu extinda masura care autoriza aceasta interdictie in cazul celor cinci vecini ai Ucrainei din UE, relateaza Reuters.Restrictiile…

- Ministrul polonez al Agriculturii, Robert Telus, a declarat vineri ca Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania si Slovacia sprijina extinderea, pana la finalul anului, a interzicerii de catre UE a importurilor de cereale din Ucraina catre acele tari, transmite Reuters. In luna mai, Uniunea Europeana a permis…

- Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania si Slovacia sustin prelungirea pana la sfarsitul anului a interdictiei UE privind importul de cereale ucrainene in aceste tari, a declarat vineri ministrul polonez al agriculturii, Robert Telus, citat de Reuters. In luna mai, Uniunea Europeana a permis celor cinci…

- Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania și Slovacia susțin prelungirea pana la sfarșitul anului a interdicției UE privind importul de cereale ucrainene in aceste țari. Declarația aparține ministrul polonez al agriculturii, Robert Telus, potrivit Reuters.In luna mai, Uniunea Europeana a permis celor cinci…

- Romania, Slovacia, Polonia si Ungaria sunt singurele state membre UE unde inflatia se incapataneaza sa ramana la peste 10% la jumatatea anului. Inflatia la alimente este de aproape doua ori mai mare (17,9%) in Romania, potrivit unei analize a celor de la Ziarul Financiar. Patru tari din Europa Centrala…