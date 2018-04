Uniunea Europeana a adaugat vineri o persoana si 21 de entitati pe lista celor vizati de masurile restrictive contra Coreii de Nord, in conformitate cu cele mai recente sanctiuni impuse de Natiunile Unite, relateaza agentia de presa sud-coreeana Yonhap.



Decizia a fost adoptata pentru a pune in aplicare extinderea sanctiunilor ONU contra regimului de la Phenian, inclusiv impotriva a 27 de nave, a unei persoane si a 21 de companii navale.



Lista actualizata a sanctiunilor decise de Bruxelles va fi publicata luni in jurnalul oficial al UE.



La 30 martie, Consiliul…