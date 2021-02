UE: 6,8% din importurile din restul lumii sunt contrafăcute Vama franceza a anunțat luni ca a confiscat 5,6 milioane de articole contrafacute în 2020, cu 20% mai mult decât anul precedent, inclusiv multe maști și medicamente, în ciuda încetinirii fluxurilor cauzate de criza sanatații, potrivit AFP.



Pe lânga obiecte de lux obișnuite, jocuri,haine și parfumuri, vameșii au observat o creștere a confiscarilor de maști și medicamente, variind de la &"vindecarea miracoloasa&" împotriva Covid pâna la pastilele tradiționale împotriva disfuncției erectile.



"Falsificatorii sunt în permanenta…

