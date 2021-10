UDRM, mutare-surpriză. Kelemen Hunor, propus premier ”Nu exclud o refacere a coaliției. Poate voi reuși eu daca nu reușește Cițu, dupa șase luni timpul te ajuta sa fii mai ințelept, mai calm, iar lucrurile pot fi refacute incet,incet. (....) I-am spus domnului președinte ca in acest moment nu este nici cazul sa tragem de timp, sa cautam soluții care nu sunt viabile. Aici nu e vorba de un joc de a pune mana pe putere și a guverna Romania, ci e vorba de responsabilitate, asumare și o soluție prin care reușim sa trecem de aceasta perioada dificila” , a declarat liderul UDMR.Kelemen Hunor a explicat ca motivul unei astfel de inițiative din partea UDMR-ului… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, luni, dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, ca i-a propus acestuia "o solutie de criza" - desemnarea unui prim-ministru din partea UDMR pentru o perioada de sase luni, timp în care poate fi rezolvata criza politica.El a spus ca…

- Romania ar putea avea un premier maghiar: UDMR i l-a propus lui Klaus Iohannis pe Kelemen Hunor, pentru șase luni Romania ar putea avea un premier maghiar: UDMR i l-a propus lui Klaus Iohannis pe Kelemen Hunor, pentru șase luni Kelemen Hunor ar putea stabili o premiera in istoria Romaniei! Politicianul…

- Kelemen Hunor a propus un guvern cu premier de la UDMR Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat dupa discuțiile cu președintele Klaus Iohannis ca i-a propus acestuia o soluție de criza – desemnarea unui prim-ministru din partea UDMR pentru o perioada de șase luni pana la rezolvarea crizei politice. Varianta…

- Kelemen Hunor ar putea stabili o premiera in istoria Romaniei! Politicianul ajuns cel mai apreciat pentru discursul sau realist despre Romania s-a auto-propus, la consultarile de la Palatul Cotroceni, ca premier pentru urmatoarele 6 luni. ”Am propus guvern cu premier UDMR timp de 6 luni. Suntem…

- „PNL nu are majoritate și atunci nu am avansat o propunere de premier”, a spus președintele PNL.Florin Cițu a spus ca in acest moment majoritatea care a votat demiterea sa este formata din PSD, USR și AUR și ei ar trebui sa vina cu o soluție dupa moțiunea de cenzura care a trecut.„Vreau sa ii asigur…

- Liderii Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa acționeze cu responsabilitate și celeritate, in consultarile cu partidele politice și in desemnarea urmatorului premier. Contextul economic, medical și social din Romania reclama nevoia acuta a…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu regreta faptul ca l-a propus pe Florin Citu pentru functia de prim ministru din partea PNL, ca este „prematur” ca, la sapte luni de la preluarea mandatului de catre actualul prim ministru, sa spuna „asa ceva”. Orban a fost intrebat luni seara de ce nu detine…

- Și-a lasat privilegiile de președinta de țara acasa și a pornit in Romania ca orice cetațean de rand al țarii. Este vorba despre Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a lasat masca angajații de la frontiera. Maia Sandu, surpriza pentru angajații de la frontiera: Despre ce e vorba…