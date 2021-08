Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban s-a declarat nemulțumit de anumite aspecte din activitatea Guvernului Cițu, printre care faptul ca Romania nu se afla printre țarile carora li s-a aprobat PNRR-ul și nereușita campaniei de vaccinare, pentru care ”trebuia un pic mai mult inte

- Are 41 de ani și o cariera de succes in industria muzicala din Romania. Puțini știu insa ca Anda Adam a locuit o perioada in America. A fost un elev exemplar, iar mama ei și-a dorit pentru ea un viitor excepțional. Iata motivul pentru care s-a intors in Romania, țara in care s-a nascut. Anda Adam ar…

- Curg reacțiile de solidaritate cu Ludovic Orban, dupa ce a fost pus intr-o ipostaza jenanta la Cluj de catre tabara Cițu, fiind lasat singur cu scaunele goale. Iata doua dintre aceste reacții Jurnalistul Liviu Alexe in ziardecluj.ro Cand știu ce aluat prost are Emil Boc in el din punct de vedere caracterial,…

- Lili Sandu (42 de ani) a devenit mama in vara anului 2020. Fiul actriței, Thomas Jay Cristian, va implini un an pe 10 august 2021. TJ este primul copil al lui Lili și al logodnicului ei, modelul Silviu Țolu (29 de ani). Recent, Lili, Silviu și fiul lor au fost in vacanța in Mykonos, Grecia. Dupa intoarcerea…

- Controversatul milionar Mircea Popescu a fost gasit mot in Costa Rica. Informațiile au fost confirmate de mai multe persoane. Milionarul clujean, conform unor surse, avea o avere ce se ridica la aproximativ 2 miliarde de dolari in criptomonede. Decesul, unul considerat a fi bizar, a fost confirmat și…

- Mircea Popescu, antreprenor si unul dintre veteranii industriei crypto, s-a inecat zilele trecute in Costa Rica, spune Tuur Demeesteer, investitor in criptomonede si autor al studiului „Bitcoin Reformation”, conform U. Today. Potrivit publicatiei costaricane CRHoy, un turist in varsta de 43 de ani s-a…

- Conducerea Scolii Gimnaziale ”Ioan Bob” este acuzata de parinți ca refuza sa organizeze ceremonia de terminare a scolii in curte. ”Conducerea Scolii Bob nu organizeaza sfarșitul de an in curtea scolii. Elevii mici, clasele 1-4 nu au parte de aceste eveniment. Este vorba de premiere care și parinții…

- Fostul deputat susține ca pe 22 iunie, ziua de naștere a lui Adrian Nastase, membrii PSD așteptau incolonați ca sa-și „felicite” liderul. De obicei, fiecare avea cate un tablou pe care il oferea drept cadou lui Nastase.„Pe 22 iunie e ziua lui Nastase, iar in sediul de la Kiseleff era coada, fiecare…