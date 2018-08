Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX ca o eventuala OUG pentru revizuirea sentințelor date pe protocoale sau interceptari ilegale nu o va afecta, ea avand și in prezent cale de revizuire in baza unui document prezentat de Traian Basescu.”Pe mine nu ma ...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii pregateste liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, o amnistie mascata prin ordonanta de urgenta si someaza Guvernul sa nu promoveze un astfel de act normativ. "Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu inceteaza…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX ca o eventuala OUG pentru revizuirea sentintelor date pe protocoale sau interceptari ilegale nu o va afecta, ea avand si in prezent cale de revizuire in baza unui document prezentat de Traian Basescu.

- Fostul președinte al CSM, Horațius Dumbrava, susține ca adoptarea unei ordonanțe de urgența pentru revizuirea sentințelor dispuse in baza protocoalelor cu SRI este periculoasa, menționand ca cea mai potrivita ar fi o procedura parlamentara. "Eu zic ca nu ar trebui ordonanța, s-ar putea discuta…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca ordonanta de urgenta pentru revizuirea sentintelor date pe protocoale sau interceptari ilegale, propusa de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este „dedicata infractorilor din Romania, dintre care multi sunt in functii publice”.

- Tariceanu a negat astfel informatiile potrivit carora in sedinta de astazi Executivul ar pregati o Ordonanta de Urgenta privind aministierea si gratierea unor fapte de coruptie. Sedinta Guvernului este programata de la ora 14.00. “Maine (marti – n.r.) este sedinta de Guvern, vreau sa spun…

- Tudorel Toader, despre extradarea Elenei Udrea. Ministrul Justiției a explicat, luni, ca instituția pe care o conduce trebuie sa primeasca de la instanța documentele referitoare la extradarea Elenei Udrea, iar solicitarea va fi trimisa mai departe de minister. Deși Romania nu are un tratat bilateral…

- Intrebat daca este de parere ca vor iesi oamenii in strada daca se decide sa se adopte Codul penal prin OUG, Florin Iordache a declarat: ”Oamenii trebuie sa inteleaga ca si aceste trei coduri trebuie odata si odata adoptate. Modul in care se pozitioneaza opozitia, modul in care se pozitioneaza presedintele…