Elena Udrea a realizat noi imagini insarcinata pentru interviul acordat prin telefon jurnalistului Victor Ciutacu, in direct, la Romania TV.

''Nu prea am facut fotografii in timpul sarcinii, iar in momentul in care colegii dumneavoastra de la Romania TV mi-au cerut alte poze in afara de cele realizate in pictorial, a trebuit sa ma mobilizez sa fac repede de pe strada cateva. Nu știu cum sa probez mai mult. Daca și dupa aceste fotografii trimise, care spun eu ca sunt concludente, mai sunt contestatari, atunci spun ca ori nu se pricep, ori sunt de rea credința. Este evident ca și corpul…