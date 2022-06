Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea, care a ajuns in inchisoarea de la Targsor, a postat un mesaj, duminica, cu o zi inainte de recursul in dosarul sau, cu titlul: Cine se teme de rejudecarea Galei Bute?. Ea spune ca, daca dosarul Gala Bute este rejudecat de catre judecatori independenti, singura solutie posibila este achitarea…

- Luni, 20 iunie, Elena Udrea va fi adusa din Penitenciarul Targsor, unde e incarcerata de patru zile, in fața magistraților de la Curtea Suprema, care judeca recursul in casatie declarat de fostul ministru impotriva deciziei prin care a primit 6 ani de inchisoare. Joia trecuta, politistii bulgari au…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, care este arestata preventiv in Bulgaria, a scris pe Facebook ca este inchisa „ilegal” de 46 de zile și a prezentat mai multe motive pentru care ea considera ca decizia magistratilor nu este corecta. „Sunt 46 de zile de cand sunt arestata ilegal, ca urmare…

- Curtea de Apel din Sofia a decis joi ca Elena Udrea sa ramana in arestul poliției bulgare, menținand decizia Tribunalului din Blagoevgrad. Astfel, Udrea va ramane in arest pana cand justiția bulgara va decide asupra cererii de extradare formulate de autoritațile romane. Elena Udrea a plecat din Romania…

- Curtea de Apel din Sofia va decide astazi, 14 aprilie, daca Elena Udrea va ramane in arest preventiv in Bulgaria. Instanța va judeca apelul in dosarul de arest preventiv pe teritoriul țarii vecine.Udrea a solicitat prin intermediul avocatului o masura peventiva mai blanda, cum ar fi arestul la domiciliu.Decizia…

- Elena Udrea a fost condamnata la sase ani de inchisoare cu executare, in dosarul Gala Bute. Decizia, care nu mai poate fi contestata, a fost luata joi de instanța suprema. Un complet format din cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins joi, ca nefondate, contestatiile in anulare…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi ce se intampla in perioada urmatoare in procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Decizia este definitiva: Elena Udrea este condamnata la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala…

- Elena Udrea a fost condamnata, joi, definitiv, la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul „Gala Bute”. Practic, Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a menținut decizia instanței de fond, pentru 3 infracțiuni de luare de mita. Vom reveni cu detalii. The post Elena Udrea se duce la pușcarie.…