Elena Udrea a reacționat sambata, pe Facebook, la articolul aparut in presa din Costa Rica despre "romanii fugari" și in care ea este data drept exemplu, afirmand ca materialul respectiv "nu este unul intamplator" și denunța o "acțiune a Securitații din Romania in Costa Rica". "Ma intreb ce urmeaza? Or sa trimita pe cineva cu neurotoxina, dupa modelul incercarii de asasinat de la Londra din martie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, refugiat acolo?", a scris ea.