Udrea, din Costa Rica: “Voi conduce Romania. Acesta e destinul meu, sa conduc tara!”

Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Curtii Supreme urmeaza sa pronunte in 5 iunie decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care Elena Udrea a fost condamnata, in prima instanta, la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu.

- Elena Udrea s-a gandit sa-și faca o afacere in Costa Rica. “M-am gandit la export de fructe”, a spus fostul ministru al Turismului, intr-un interviu acordat celor de la Gazeta Sporturilor. Ea nu și-a pus insa ideea in practica, deoarece “e foarte greu”, dupa cum a punctat ea. Elena Udrea se afla de…

- Elena Udrea susține ca a primit o propunere din partea Netflix pentru un documentar. Fostul ministru al Turismului a facut aceasta afirmație, intr-un interviu acordat Gazeta Sporturilor, din Costa Rica. Elena Udrea susține ca a primit o oferta care ar putea sa o transforme in milionara in dolari din…

- Cu o saptamana inaintea sentinței, fostul ministru Elena Udrea crește suspansul verdictului din 5 iunie, anunțand pe toata lumea ca se intoarce in politica, pentru a termina ”ce n-am reușit inca sa fac”.Marți, 5 iunie 2018, se va da sentința in cel mai rasunator dosar de corupție din sportul…

- La inceputul anului 2018, fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, i s-a alaturat prieteni sale, Alina Bica, fost sef al DIICOT, in Costa Rica. Spune ca este insarcinata si ca medicul i-a recomandat odihna si sa evite stresul si calatoriile lungi. Nu a zis clar cand sau daca va reveni in Romania.…

- Elena Udrea are serioase probleme medicale dupa ce a aflat ca a ramas insarcinata cu gemeni. Fostul ministru al Turismului a pierdut unul dintre copii, iar acum face un anunț care nu va fi pe placul magistraților din țara noastra. Elena Udrea ramane in Costa Rica „Eu știu ca pentru foarte mulți nu conteaza…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, trece prin clipe groaznice. Udrea are mari probleme de sanatate si ar fi pierdut unul dintre gemenii pe care ii poarta in pantece, anunta Romania TV. Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a depus, miercuri, mai multe inscrisuri medicale la ICCJ prin care…

- Elena Udrea, inculpata in dosarul Gala Bute, a declarat la Romania TV ca nu se gandeste la o eventuala condamnare definitiva. De ce sa ne gandim la un lucru atat de abuziv Sa ne gandim ca o sa am parte de o judecata corecta si intr o astfel de situatie nu pot sa fiu decat achitata.Despre sarcinaNu stiu…