- Judecatoarea Corina Ciobanu de la Curtea de Apel Bucuresti a decis marti sa trimita o solicitare autoritatilor bulgare, pentru a afla daca Elena Udrea mai poate fi judecata in dosarele aflate pe rolul instantelor din Romania, ca efect al extradarii din tara vecina.

Elena Udrea, incarcerata la Penitenciarul Targșor, dupa ce a fost extradata din Bulgaria pentru a iși ispași pedeapsa de 6 ani de inchisoare, a primit vizita fiicei ei.

Elena Udrea trebuia sa fie audiata, joi, la Curtea de Apel București in dosarul de mare corupție Hidroelectrica, privind valiza cu bani pretins primita de la omul de afaceri din Energie, Bogdan Buzaianu.

Politistii de frontiera de la frontiera cu Ungaria și Bulgaria au descoperit, in ultima saptamana, peste 330 tone de deseuri in mai multe TIR-uri, care urmau sa ajunga in Romania.

Nici in pușcarie nu renunța la minciuni! Elena Udrea a declarat, imediat dupa ce instanta bulgara a decis sa o extradeze in Romania pentru a ispasi o condamnare de 6 ani inchisoare in dosarul "Gala Bute", ca "se pare ca nu exista justitie" pentru ea in Romania sau Bulgaria.

Ultimul termen al procesului privind extradarea din Bulgaria a fostului ministru al Turismului Elena Udrea, care are de executat in Romania o condamnare de 6 ani de inchisoare, se va desfasura vineri la Curtea de Apel din Sofia.

Elena Udrea, condamnata definitiv, in 7 aprilie, la șase ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute" și aflata in arest in Bulgaria, va afla vineri daca judecatorii bulgari o vor extrada in Romania pentru a-și executa pedeapsa. Ea a susținut miercuri, la Curtea de Apel de la Sofia, ca se fac presiuni…

Judecatorii din Bulgaria au decis miercuri ca fostul ministru Elena Udrea ramane in arest, dupa un nou termen al procesului, informeaza Antena 3. Termenul final pentru cererea de extradare a fost stabilit pentru 10 iunie, ora 14.00. „Am parte de o justitie dreapta in Bulgaria, ceea ce nu am avut…