- Elena Udrea a explicat la Realitatea TV ca este refugiat politic cu drepturi depline in Costa Rica, dupa ce a reușit sa convinga autoritațile din aceasta țara ca in Romania, drepturile ii sunt incalcate. Acest statut, a admis Udrea, este provizoriu, valabil un an de zile. ”La sfarșitul acestui an, daca…

- Fostul ministru al turismului din Romania, Elena Udrea, este refugiat politic in Costa Rica, a declarat avocatul sau in instanta. El a prezentat mai multe documente si a cerut amanarea procesului in care e acuzata de mai multe fapte de coruptie. Procurorii DNA contesta informatia.

- ICCJ a constatat, vineri, in dosarul "Gala Bute", ca Elena Udrea nu a primit statut de refugiat politic in Costa Rica intrucat din inscrisurile prezentate de avocati reiese ca a depus doar o solicitare in acest sens. Judecatorii au respins si cererea ca fostul ministru sa fie audiat la distanta.

- Avocatul a explicat ca a primit vineri dimineata mai multe documente de la Elena Udrea, care atesta faptul ca ea si-a stabilit resedinta in Costa Rica si a primit statutul de refugiat politic pe data de 21 martie. El a inmanat judecatorilor respectivele documente, printre care si un memoriu, in care…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a afirmat vineri, pentru MEDIAFAX, in legatura cu faptul ca Elena Udrea ar avea statutul de refugiat politic in Costa Rica, ca ea trebuia sa aiba curajul sa stea in Romania sa lupte si sa vorbeasca despre presupusele ilegalitati ale judecatorilor si procurorilor.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins vineri cererea depusa de Elena Udrea de a fi audiata la distanta in dosarul Gala Bute, prin videoconferinta sau comisie rogatorie, deoarece nu rezulta din inscrisurile depuse de avocatii sai ca a primit statutul de refugiat politic in…

- Avocatul Elenei Udrea a anuntat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca fostul ministru a primit statutul de refugiat politic in Costa Rica. Anuntul a fost facut la termenul de vineri al procesului in care se judeca dosarul Gala Bute. Avocatul Veronel Radulescu a explicat ca a primit vineri…

- Un jurnalist celebru vine cu dezvaluirea zilei: Sabin Orcan sustine ca, potrivit informatiilor sale, Elena Udrea nu s-ar mai afla in Romania. Orcan a scris pe Facebook recent ca surse i-au declarat ca fostul ministru al Turismului ar fi plecat in Costa Rica. De altfel, stim ca in Costa Rica se afla…