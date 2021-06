UDMR vrea limba maghiară și în instanță Deputații UDMR vor ca și inscrisurile depuse in instanța la diferitele acțiuni in justiție sa fie in limba maghiara, fara ca petenții sa mai efectueze și traducerea acestora. Astfel, judecatorii vor trebui sa se ocupe de traducerea acestor documente, pe cheltuiala Ministerului Justiției. Obligația de a traduce in romana inscrisurile din limba maghiara depuse in […] The post UDMR vrea limba maghiara și in instanța first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

