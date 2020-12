UDMR vrea la putere. ”Primul pas este să susţinem un guvern”, spune Kelemen Hunor Kelemen Hunor a afirmat ca prioritatea o reprezinta investirea unui nou guvern, chiar cu sprijinul UDMR. EXIT-POLL. PSD pierde alegerile parlamentare, deși a ieșit pe primul loc. Care sunt procentele "Vreau sa multumesc alegatorilor nostri. Sunt convins ca aceste rezultate, in perioda care urmeaza, ne vor determina sa facem acei pasi pe care trebuie sa ii facem in calitate de reprezentanti ai comunitatii noastre. A fost o prezenta slaba la vot. Sigur, oamenii au fost suparati, pe de o parte, pe de alta parte aceasta pandemie a alimentat latura fricii. Important este ca noi am reusit sa asiguram… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

