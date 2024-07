Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a reacționat la declarația fostului ministru al Mediului de la UDMR, Tanczos Barna, conform careia, dupa alegeri, maghiarii din Romania „vor fi mai aproape de autonomie”. Stroe a subliniat ca „Cu cat vor fi «mai aproape» de tema autonomiei, cu atat vor fi mai departe de viitoarea guvernare”, […] The post UDMR vrea din nou la guvernare! Ionuț Stroe, PNL: ”Așteptam sa respecte Constituția Romaniei și poporul roman” appeared first on Puterea.ro .