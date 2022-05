Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali vor putea cere proprietarilor de mașini datele șoferilor. Ce amenzi pot primi cei care refuza. PROIECT Proprietarii de mașini ar putea fi obligați sa transmita informații despre identitatea șoferilor, in cazul in care le imprumuta, nu doar la solicitarea poliției rutiere, așa cum e…

- Mai multe panouri informative au „rasarit” zilele trecute in perimetrul Lacului Berești, lac de acumulare pe raul Siret, ce face parte din aria naturala protejata NATURA 2000 (situl „Lacurile de acumulare Buhuși-Bacau-Berești”, ROSPA0063). Asociația Culturala „Vasile Parvan” a semnat un acord cu Agenția…

- Cainele, un labrador de doar patru ani și noua luni, a fost impușcat mortal, in plina strada, la numai 50 de metri de locuința familiei din localitatea Talmacel.Cand și-au gasit patrupedul fara suflare, stapanii au depus reclamație la Poliția Animalelor și au gasit și indicii despre autorii faptei,…

- Un craiovean vrea sa-și vanda terenul primariei, dar raspunsul se lasa așteptat. Acesta a facut oferta municipalitații cand a vazut ca primaria a plecat la cumparat terenuri prin Craiova. Omul este intr-un fel obligat sa vanda bunul imobil deoarece nu primește autorizație de construire de la primarie,…

- In ultima saptamana, in judetele din sudul tarii, pompierii au luptat aproape zilnic cu incendiile de vegetatie. Autoritatile incearca sa ii prinda pe cei care dau foc pe camp. Proprietarii care incendiaza vegetatia pot primi o amenda de cel mult 2.

- Lipsa precipitațiilor aproape a injumatațit rezervele de apa din lacurile de acumulare de pe Valea Sebeșului Lipsa precipitațiilor aproape a injumatațit rezervele de apa din lacurile de acumulare de pe Valea Sebeșului Mai multe zone din Romania se confrunta deja cu seceta pedologica, potrivit unei noi…

- Parchetul General a transmis ca, din 14 martie, cauzele penale care privesc judecatori și procurori sunt de competența fie a parchetelor de pe langa curțile de apel, fie a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Totodata, adresa de mail asociata SIIJ va fi ștearsa.„Incepand cu data…

- Persoanele care, la sfarșitul lui 2021, dețineau mijloace de transport, cladiri sau terenuri trebuie sa plateasca in acest an impozit pentru fiecare dintre bunurile amintite. Plata impozitelor se poate face in doua tranșe, iar cei ce platesc tot impozitul anual pana la primul termen, respectiv pana…