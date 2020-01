Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au lansat, in aceasta seara, o noua avertizare cod galben pentru județele Timiș și Arad. Avertizarea de ceața este valabila pana la ora 23, urmand sa fieredusa vizibilitatea local sub 200m și izolat sub 50m. In județul Arad localitațile afectate sunt Arad, Pecica, Santana, Chișineu-Criș,…

- Peste 100 de percheziții in București și 25 de județe au loc miercuri dimineața la persoane banuite ca au facut achiziții fictive in valoare de doua milioane de euro. Achizițiile s-au facut de la firme care nu au personal angajat, administrate de aceleași persoane fizice. Polițiștii de investigare a…

- Intervenție de urgența a pompierilor din Timiș, in aceasta dimineața. O butelie a explodat intr-o casa din localitatea de frontiera Lunga, comuna Comloșu Mare. In urma exploziei, o persoana a fost grav ranita. Intervenția pompierilor și a medicilor de pe ambulanțe este in desfașurare. Vom reveni cu…

- Carosabilul umed și alunecos le da batai mari de cap șoferilor. Un nou accident rutier a avut loc in Timiș, dupa ce noaptea trecuta patru persoane au fost ranite și transportate la spital, dupa un incident asemanator. De aceasta data o femeie a suferit rani, dupa ce a derapat cu autoturismul pe care-l…

- Magia Craciunului, Magia Carților! Ce forța uriașa poate sa-ți dea cartea! Impreuna cu Monica Davidescu și toții elevii de gimnaziu din județul Vrancea vom deschide carțile și ne vom imprieteni cu ele miercuri, joi și vineri (11-13 decembrie 2019) la Sala Polivalenta, pentru ca apoi, toți copiii noștri…

- Cazul „blocul morții” a scos la iveala, din nou, incapacitatea și lipsa de pregatire a ISU Timiș, atat la nivel organizatoric, al echipamentelor de intervenție, dar și la nivel de comunicare. Greșelile au curs in lanț, situația a fost scapata de sub control și s-a incheiat cu un „pumn in gura” pus presei:…

- PNL Timiș a inceput pregatirile cu scopul de a gasi alți oameni care sa conduca instituțiile deconcentrate din județul nostru, ca urmare a schimbarii guvernului. Astfel, Nicolae Robu a anunțat ca, joi, a avut loc o ședința a Biroului Politic Județean al PNL Timiș, in timpul careia s-a discutat, printre…

- Inspectoratul Școlar Județean Vrancea a gazduit marți adunarea generala a Consiliului Județean al Elevilor Vrancea, in cadrul careia s-au desfașurat alegerile pentru stabilirea noii componențe a Biroului Executiv. In urma alegerilor, cei care vor reprezenta elevii la nivel județean, in mandatul 2019-2020,…