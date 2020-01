Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile anticipate ar fi solutia care ar stabiliza viata politica din Romania, declara la RFI liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila. El precizeaza ca Uniunea sustine motiunea de cenzura, pentru ca este o chestiune de principiu, legata de modificarea legislatiei electorale cu putin timp inainte de…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, nu crede in succesul moțiunii de cenzura anunțate de PSD. Prezent la o intalnire politica regionala, Tomac a precizat ca este interesat de succesul inițiativei alegerii primarilor in doua tururi, dar ca o moțiune de cenzura nu este buna, deoarece instaureaza o criza politica…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, la RFI, ca toate partidele care au anuntat ca sustin alegerile anticipate ar trebui sa voteze motiunea de cenzura pe care PSD si UDMR o vor depune, dupa angajarea raspunderii Guvernului pe alegerea primarilor in doua tururi. Pana in prezent, doar PSD si UDMR au…

- „Aceasta decizie de asumare a raspunderii in Parlament pe care a luat-o primul-ministru este, de fapt, o provocare deschisa la adresa PSD. De ce? PSD nu are alternativa, adica trebuie sa depuna o moțiune de cenzura. (...) Cu toate ca, evident, caderea Guvernului deschide calea spre anticipate. I-am…

- Liderul UDMR din Senat, Cseke Attila, a anunțat ca Uniunea va susține moțiunea de cenzura anunțata de PSD pe tema asumarii raspunderii Guvernului pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, anunța MEDIAFAX.Cseke Attila a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca daca Guvernul cade…

- Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a precizat, intr-o interventie pentru „Adevarul”, ca formatiunea din care face parte va sustine motiunea de cenzura a PSD, in cazul in care Guvernul recurge la angajarea raspunderii pe proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi.

- PSD nu sustine organizarea alegerilor anticipate. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a criticat acest demers pe motiv ca ar arunca Romania intr-o criza politica. Marcel Ciolacu: Nu cred ca vor fi alegeri anticipate din mai multe motive. In primul rand, nu exista o criza politica in Romania, in Romania avem…

- Marcel Ciolacu: "Alegerile anticipate ar declansa o criza politica" Marcel Ciolacu. Foto:facebook.com/CiolacuMarcel PSD nu sustine organizarea alegerilor anticipate. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a criticat acest demers pe motiv ca ar arunca Romania într-o criza…