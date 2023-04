UDMR se opune comasării alegerilor UDMR se opune cu vehemența comasarii alegerilor de anul viitor. Kelemen Hunor e de parere ca aceasta decizie nu face altceva decat ”sa intoxici o campanie electorala și nu cred ca este bine” „Eu in principiu nu-s de acord cu comasarea, cu nici un fel de comasare, fiindca fiecare runda de alegeri are o specificitate. Cand vorbim de alegeri locale, atunci sigur ca pe agenda campaniei electorale trebuie sa fie problematica comunitaților locale, cand vorbim de parlamentare, probleme legate de politici naționale și așa mai departe. Comasand de fapt nu faci altceva decat sa intoxici o campanie electorala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

